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Sırbıstan'dan 'a sözde soykırım tokadı

, 1915 olayları ile ilgilli Ermeni iddialarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören tasarının meclis gündemine alınmasını reddetti.

Giriş Tarihi: 9.3.2018 22:09 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 22:14
Sırbıstan'dan Ermenistan'a sözde soykırım tokadı
, 1915 olayları ile ilgilli Ermeniiddialarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören tasarının meclis gündemine alınmasını reddetti.

Muhalefetteki Yeni Parti Genel Başkanı Zoran Zivkovic'in önerisi olan tasarının meclis gündemine alınmasına ilişkin 6 Mart'ta yapılan oylamada 139 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, sadece 7 milletvekili buna destek verdi.

1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören tasarı ilk olarak 2010 yılında Sırp Radikal Partisi (SRS) tarafından teklif edilmişti.
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Sırbıstan'dan Ermenistan'a sözde soykırım tokadı
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