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Yeni Dışişleri Bakanı Maas

Giriş Tarihi: 9.3.2018
Yeni Dışişleri Bakanı Maas

Almanya'da yayımlanan dergisi, partisi ile Hıristiyan Birlik partilerinin kuracağı yeni koalisyon hükümetinde görevine devam etmeyeceğini açıklayan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yerine Adalet Bakanı Heiko Maas'ın getirileceğini duyurdu. Alman haber ajansı DPA da parti çevrelerine dayandırdığı haberinde aynı bilgiyi paylaştı. Gabriel, dün yaptığı açıklamada "SPD için siyasi liderlik görevlerini üstlendiğim dönem böylelikle sona eriyor. Yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerimde 18 yıl boyunca ülkem ve SPD için idari konumda bulunma imkanım oldu. Bu benim için, müteşekkir olduğum büyük bir onurdu" dedi.

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Yeni Dışişleri Bakanı Maas
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