Trump ve Kim buluşacak

Nükleer savaşın eşiğine gelen ABD
ile Kuzey Kore
arasında tarihi bir zirve gerçekleşecek. ABD Başkanı Donald Trump
'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceği bildirildi. Haberi Güney Kore
Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim'in Trump'a gönderdiği ve en kısa sürede görüşme beklentisinin yer aldığı bir mektuptan da bahseden Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadası
'nın) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için mayıs ayında Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi" dedi. FÜZE DENEMESİ YAPMAYACAK
Chung, "Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi
yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu. Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ile Kim'in bir araya geleceğini doğruladı. Sanders, görüşme yerinin daha sonra belirleneceğini kaydetti. Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ile ABD Başkanı Trump bir telefon görüşmesi yaptı. Şi Cinping, Trump'a "Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını" söyledi. ABD ve Kuzey Kore'nin en kısa zamanda diyaloğa başlaması ve olumlu sonuçlar için çaba göstermesini umduğunu ifade eden Şi, ayrıca iki ülkenin iş birliğine odaklanarak farklılıkları doğru ele alması ve kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ekonomik işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini kaydetti. ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesine bir destek de Birleşmiş Milletler'den (BM
) geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "BM Genel Sekreteri Guterres, Kore Yarımadası'nda barışçıl nükleer silahsızlanmaya yönelik tüm çabaları destekliyor" ifadesini kullandı. 'ROKET ADAM' DEMİŞTİ
ABD Başkanı Trump daha önce Kim Jong-un'a 'roket adam' demişti. Kim Jong-un da Trump hakkında 'bunak' ifadesini kullanmıştı.