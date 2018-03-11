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isminizi Güneş’e gönderiyor

Giriş Tarihi: 11.3.2018
NASA isminizi Güneş’e gönderiyor
ABD'nin Ulusal Havacılık ve Dairesi (), gökbilimi tarihine adını yazdıracak Parker Solar Probe misyonu kapsamında bir proje başlattı. NASA, temmuzda uzaya fırlatılarak şimdiye kadar Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı unvanını kazanacak Parker Solar Probe isimli uzay sondası aracılığıyla gönüllüleri isimlerini Güneş'e göndermeye davet etti. İnternet üzerinden ücretsiz başvuranların adlarının uzay aracındaki bir mikroçip aracılığıyla Güneş'e gönderileceği kaydedildi. "Hottest Ticket" isimli projeye katılımların, 27 Nisan 2018 tarihinde sona ereceği açıklandı.
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NASA isminizi Güneş’e gönderiyor
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