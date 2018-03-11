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'da bulunan 54 in sırrı çözüldü!

Geçtiğimiz günlerde buzla kaplı bir adasında bulunan el çantasından çıkan 54 koparılmış elin sırrının ortaya çıktığına inanılıyor. Soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 11.3.2018 13:06
Sibirya'da bulunan 54 kesik elin sırrı çözüldü!

Rus araştırmacılar bir süredir yürüttükleri çalışmanın ardından bir yanıt bulduklarına inanıyor.

Rus balıkçılar birkaç gün önce Çin sınırı yakınlarındaki bir adası olan Amur River Adası'nda içinde çok sayıda el bulunan bir çanta buldular.

Yapılan ilk incelemede Habarovsk polisinin parmak izi kontrolleri sonucu ellerin 27 kişiye ait olduğu tespit edildi.

The Siberian Times gazetesinin ulaştığı soruşturma komitesi ellerin nereden geldiğiyle ilgili bilmeceye bir yanıt bulduğunu düşünüyor. Ancak bu yanıt garip bulundu ve şüpheyle karşılandı.

YANLIŞLIKLA ATILDIĞINA İNANILIYOR

İddiaya göre 54 elin adli bir laboratuvar ya da hastaneden geldiği ve yanlışlıkla bu adaya atıldığı düşünülüyor.

BANDAJLAR GALOŞLAR

Çantanın içinde ellerin yanı sıra bandajlar ve galoşlar da çıktı.

RUSYA'DA BAZEN CESETLERİN ELLERİ KESİLİYOR

'da defin sonrasında kimlik tespiti için parmak izlerini korumak amacıyla tanımlanamayan cesetlerin ellerinin kimi zaman kesildiği biliniyor.

Öte yandan kimlik tespiti için ellerin sadece biri yeterli olduğu halde çantadan 27 kişinin iki elinin de çıkması ise kafaları karıştırıyor.

VERİTABANINDA PARMAK İZLERİ YOK

Daha da ilginci bu 27 kişinin ellerinden alınması gereken parmak izlerine veritabanında ulaşılamadı. Yani parmak izi alındıysa bile bunlar bir yere kaydedilmedi.

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Soruşturma komitesi şu anda çevredeki hastane ve laboratuvarları sorgulayarak elleri kimin attığını bulmaya çalışıyor.

YOK EDİLMELERİ GEREKİYOR

Komiteden elde edilen bilgiye göre ellerin atılması cezai bir işlem gerektirmiyor ancak bijolojik oldukları için yasalar gereği imha edilmeleri gerekiyor.

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Sibirya'da bulunan 54 kesik elin sırrı çözüldü!
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