Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Türkiye’den İsrail’e sert kınama

Türkiye’den ’e sert kınama

Giriş Tarihi: 11.3.2018
, İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti'nin güvenliğini ihlal eden kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısının İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1967'de 'ün işgalinden bu yana binlerce Filistinli'nin Kudüs'te oturma izninin iptal edildiği anımsatılarak, "İsrail'in Filistinlilerin temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayri meşru adımı reddediyoruz" denildi.
Bu arada İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus kentinde 19 yaşındaki Umery Ömer Şahada adlı Filistinli bir genci vurarak öldürdü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’den İsrail’e sert kınama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN