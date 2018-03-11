Türkiye’den İsrail’e sert kınama

Dışişleri Bakanlığı
, İsrail
İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti'nin güvenliğini ihlal eden kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısının İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1967'de Doğu Kudüs
'ün işgalinden bu yana binlerce Filistinli'nin Kudüs'te oturma izninin iptal edildiği anımsatılarak, "İsrail'in Filistinlilerin temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayri meşru adımı reddediyoruz" denildi.
Bu arada İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus kentinde 19 yaşındaki Umery Ömer Şahada adlı Filistinli bir genci vurarak öldürdü.