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'dan ABD'ye notası

, işgal altındaki 'ın sözde Ermeni yöneticilerinin ABD Senato binasında etkinlik düzenlemesi dolayısıyla ABD'ye notası verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin bir taraftan sorunun barış yoluyla çözülmesi yönünde çağrı yapması, diğer taraftan da sözde rejiminin propagandasına olanak sağlaması ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yasa dışı faaliyetlere göz yumması ABD'nin tarafsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor" açıklaması yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 17:11
Azerbaycan'dan ABD'ye protesto notası

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kendisini Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinde oluşturulan sözde rejimin "başkanı" gibi takdim eden Bako Saakyan isimli şahsın ABD temasları dolayısıyla ABD'nin Bakü Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve kendisine Azerbaycan'ın notasının verildiği bildirildi.

Notada, bölgesinin Hankendi kentine kayıtlı Saakyan'ın pasaportu ile ABD'ye giriş yapmasının, ilgili ABD kurumlarında sözde bölücü rejimin propagandasını yapmasının ve para toplamak için kendisine izin verilmesinin kararlarına, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan anlaşmalara aykırı olduğu kaydedildi.

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ABD'nin bu tutumunu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı atılmış bir adım olarak değerlendiren Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ABD, uluslararası hukuk kuralları temelinde taşıdığı yükümlülükleri vicdanla yerine getirmeli ve ABD'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı yürütülen faaliyetleri önlemelidir. ABD'nin bu şaşırtıcı adımını, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreciyle ilgili tutumunun değişmesi ve ön yargılı bir adım olarak değerlendiriyoruz. Eski Sovyetler Birliği bölgesinde diğer bölücü rejimlere yaptırım uygulayan ABD'nin, Azerbaycan'a karşı savaş suçu ve etnik temizlik uygulamış sözde rejiminin temsilcilerinin ülkeye girişine müsaade etmesi çifte standartların göstergesidir.

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Azerbaycan'dan ABD'ye protesto notası
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