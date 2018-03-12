Azerbaycan'dan ABD'ye protesto notası

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kendisini Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinde oluşturulan sözde rejimin "başkanı" gibi takdim eden Bako Saakyan isimli şahsın ABD temasları dolayısıyla ABD'nin Bakü Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve kendisine Azerbaycan'ın protesto notasının verildiği bildirildi.

Notada, Dağlık Karabağ bölgesinin Hankendi kentine kayıtlı Saakyan'ın Ermenistan pasaportu ile ABD'ye giriş yapmasının, ilgili ABD kurumlarında sözde bölücü rejimin propagandasını yapmasının ve para toplamak için kendisine izin verilmesinin BMGK kararlarına, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan anlaşmalara aykırı olduğu kaydedildi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİĞİMİZE KARŞI ATILMIŞ BİR ADIM"

ABD'nin bu tutumunu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı atılmış bir adım olarak değerlendiren Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ABD, uluslararası hukuk kuralları temelinde taşıdığı yükümlülükleri vicdanla yerine getirmeli ve ABD'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı yürütülen faaliyetleri önlemelidir. ABD'nin bu şaşırtıcı adımını, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreciyle ilgili tutumunun değişmesi ve ön yargılı bir adım olarak değerlendiriyoruz. Eski Sovyetler Birliği bölgesinde diğer bölücü rejimlere yaptırım uygulayan ABD'nin, Azerbaycan'a karşı savaş suçu ve etnik temizlik uygulamış sözde rejiminin temsilcilerinin ülkeye girişine müsaade etmesi çifte standartların göstergesidir.