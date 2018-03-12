BAE'li prensesten çarpıcı itiraflar

Araplar şokta! Prenses saraydan kaçtı, ''Babam en pis insan'' dedi

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Devlet Âl-Mektum'un kızı Prenses Latife, zorla tutulduğu saraydan kaçarak Güney Hint okyanusunda bir yata sığındı. Yıllardır özgürlüğünün kısıtlandığını ve 3 yıl boyunca hapishanede işkence gördüğünü anlatan Prenses Latife, ''Babam, hayatımda gördüğüm en pis, en şerli insandır. Nice insanları katletti!'' dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en önemli emirliklerinden Dubai Başbakanı Muhammed bin Raşid Âl-Mektum'un kızı Prenses Latife Âl-Mektum, tutulduğu saraydan kaçarak İngiliz Daily Mail gazetesine şok ifşaatlarda bulundu.

Dünyanın en zengin ülkelerinden BAE'nin Devlet Başkanı Yardımcısı ve iki önemli emirliğinden Dubai'nin Başbakanı Muhammed bin Raşid Âl-Mektum'un kızı Prenses Latife Âl-Mektum, zorla tutulduğu saraydan kaçarak Güney Hint okyanusunda bir yatta çektiği videolarla babasının gerektiğinde aile içinde bile uyguladığı işkence metodlarını ifşa etti.

"ÖZGÜR DEĞİLDİK"

Prenses Latife, video kaydında ''Bizim elimizde sandığınız gibi hiçbir özgürlük yoktu. Sokağa çıkma yasağım vardı. Saraydan çıktığımda gözlem altındaydım ve eve belirli bir saatte dönmek zorundaydım. Annem benden (günlük yaptıklarıma dair) rapor alıyordu. Ve tabii şoförden nerelere gittiğimizi öğreniyordu. Şoför ayrıca babamın ofisine de bu raporları gönderiyordu'' dedi.

"BABAM EN PİS, EN ŞERLİ İNSANDI"

İfşaatlarına devam eden Prenses Latife, ''Babam hayatımda tanıdığım en pis insan… Bana işkence edenlerden biri 'Baban bize sana işkence etmemizi emretti' dedi. Bunu emretmiş! İşte bu onun kendisinin verdiği fotoğraftır. Babam, hayatımda gördüğüm en pis, en şerli insandır. Babamın kişiliği pislikten ibaret! Hiç bir iyi şeyi barındırmıyor. Nice insanların hayatını yıktı. Nice insanları katletti! Nice insanları soğukkanlılıkla katletti. Babamdan korkmuyorum. Hesap verecek'' dedi.

İLK OLARAK 16 YAŞINDA KAÇMAYA ÇALIŞTI

İlk olarak 16 yaşındayken kaçma girişiminde bulunan Prenses Latife, bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra defalarca işkence gördüğünü anlattı. 'Babasının adamları'nın kendisine işkenceler yaptığını anlatan Latife, Dubai'de 3 sene 4 ay boyunca hapiste kaldığını açıkladı. Hapisten çıkmasının ardından bir daha kendisine şahsi pasaportunun asla verilmediğini söyleyen Prenses, 2000 yılından bu yana hiç yurtdışı seyahatine çıkmadığını belirtti. Kendisine araba kullanma izni verilmediğini söyleyen Prenses Latife, bütün hareketlerinin saatlik dilimler içerisinde gözlem altında tutulduğunu belirtti.