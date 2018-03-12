Çin’de süresiz başkanlık dönemi

Çin'de devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev süresi sınırının kaldırılmasını öngören ve bu şekilde Devlet Başkanı Şi Cinping'in süresiz görevde kalmasının önünü açan anayasa değişikliği teklifi dün kabul edildi. Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantıları kapsamında yapılan anayasa değişikliğiyle Şi Cinping'in ikinci dönem görev süresinin dolacağı 2023'ten sonra da devlet başkanlığına devam edebilmesinin önü açıldı. Böylece Şi'nin süresiz olarak devlet başkanlığı görevini yürütmesi için gereken yasal düzenleme gerçekleştirilmiş oldu.

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