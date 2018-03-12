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’de süresiz başkanlık dönemi

Giriş Tarihi: 12.3.2018
Çin’de süresiz başkanlık dönemi

'de devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev süresi sınırının kaldırılmasını öngören ve bu şekilde Devlet Başkanı 'in süresiz görevde kalmasının önünü açan değişikliği teklifi dün kabul edildi. Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantıları kapsamında yapılan anayasa değişikliğiyle Şi Cinping'in ikinci dönem görev süresinin dolacağı 2023'ten sonra da devlet başkanlığına devam edebilmesinin önü açıldı. Böylece Şi'nin süresiz olarak devlet başkanlığı görevini yürütmesi için gereken yasal düzenleme gerçekleştirilmiş oldu.

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Çin’de süresiz başkanlık dönemi
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