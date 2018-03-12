Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Eski Rus ajan Türk bakkalın müşterisi çıktı

ajan Türk bakkalın müşterisi çıktı

’de ailesiyle birlikte kimyasal saldırı girişimine uğrayan ajan Skripal, Türk kadın bakkalın sürekli müşterisi çıktı. , “Şoktayım, ajan olduğu aklıma gelmezdi” dedi

Giriş Tarihi: 12.3.2018
Eski Rus ajan Türk bakkalın müşterisi çıktı

'nin Salisbury kentinde bir bakkal dükkanı işleten , kentte uğradığı düşünülen kimyasal saldırıyla dünya gündemine oturan ajanı 'ın müşterisi olduğunu, Skripal'ın ajan olduğunu öğrenince şoka girdiğini söyledi. Skripal'ın iki hafta önce ailesiyle birlikte uğradığı saldırı İngiltere'nin güneybatısında "emekliler" kenti olarak bilinen Salisbury'de yaşayan Ebru Öztürk'ü de gündeme taşıdı. Öztürk, saldırıdan olaydan iki gün sonra haberi olduğunu belirterek, "Sipariş etmemi istediği bir özel ürün olup olmadığını sormak için dükkanıma gelmesini bekliyordum. Haberi duyunca şoke oldum" diye konuştu. Uzun süredir müşterisi olan ve aralarında baba-kız ilişkisi geliştirdiği Skripal'in ajan olduğunu anlamakta güçlük çektiğini belirten Öztürk, Skripal'in kendisinde "emekliye ayrılmış önemli bir kişi" izlenimi bıraktığını ifade ederek "Geçmişte birçok çalışanı bulunan bir şirketi yönetmiş, şimdiyse emekliye ayrılmış, kabuğuna çekilmiş, mutlu olmaya çalışan bir yönetici olabileceğini düşünmüştüm" dedi.

RESTORANDA KİMYASAL İZİ
İngiliz yayın kuruluşu BBC, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmasının ardından yapılan incelemede olay yerine yakın bir restoranda sinir sistemini etkileyen kimyasalın kalıntılarının bulunduğunu duyurdu. Rus ajan Skripal ile kızı Yulia'nın alışveriş merkezi önünde bilinçlerini yitirmiş olarak bulunmalarından yaklaşık iki saat önce bu restoranda yemek yedikleri ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Rus ajan Türk bakkalın müşterisi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN