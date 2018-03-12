Eski Rus ajan Türk bakkalın müşterisi çıktı

İngiltere'nin Salisbury kentinde bir bakkal dükkanı işleten Ebru Öztürk, kentte uğradığı düşünülen kimyasal saldırıyla dünya gündemine oturan eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın müşterisi olduğunu, Skripal'ın ajan olduğunu öğrenince şoka girdiğini söyledi. Skripal'ın iki hafta önce ailesiyle birlikte uğradığı saldırı İngiltere'nin güneybatısında "emekliler" kenti olarak bilinen Salisbury'de yaşayan Ebru Öztürk'ü de gündeme taşıdı. Öztürk, saldırıdan olaydan iki gün sonra haberi olduğunu belirterek, "Sipariş etmemi istediği bir özel ürün olup olmadığını sormak için dükkanıma gelmesini bekliyordum. Haberi duyunca şoke oldum" diye konuştu. Uzun süredir müşterisi olan ve aralarında baba-kız ilişkisi geliştirdiği Skripal'in ajan olduğunu anlamakta güçlük çektiğini belirten Öztürk, Skripal'in kendisinde "emekliye ayrılmış önemli bir kişi" izlenimi bıraktığını ifade ederek "Geçmişte birçok çalışanı bulunan bir şirketi yönetmiş, şimdiyse emekliye ayrılmış, kabuğuna çekilmiş, mutlu olmaya çalışan bir yönetici olabileceğini düşünmüştüm" dedi.

RESTORANDA KİMYASAL İZİ

İngiliz yayın kuruluşu BBC, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmasının ardından yapılan incelemede olay yerine yakın bir restoranda sinir sistemini etkileyen kimyasalın kalıntılarının bulunduğunu duyurdu. Rus ajan Skripal ile kızı Yulia'nın alışveriş merkezi önünde bilinçlerini yitirmiş olarak bulunmalarından yaklaşık iki saat önce bu restoranda yemek yedikleri ifade edildi.