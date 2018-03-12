PKK sempatizanları İngiltere sokaklarını birbirine kattı

PKK/PYD sempatizanları Pazar günü İngiltere' deki birkaç tren istasyonunun kapatılmasına yol açan yıkıcı protesto gösterileri düzenlediler.

TREN İSTASYONLARINI KAPATTILAR

Başkentte, İngiliz polisi istasyonun girişine, kalabalığın iskele ya da platformlara doğru ilerlemesini engellemek için hizmete ara verdi.

Londra'nın yoğun King's Cross İstasyonu "protestocular nedeniyle" kapalıydı, PKK sempatizanları istasyonun tüm girişlerini ve çıkışlarını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Ulusal Demiryolu'nda, polisin kaosa hitap ettiği sırada şu anda istasyonda çalışan tek bir çıkış olduğunu söyledi, polisin "büyük bir protesto ile başarılı bir şekilde başa çıkmasından" sonra yeniden açıldığını duyurdu.

İngiliz Ulaştırma Polisi sözcüsü, yaklaşık 100 protestocu grubun izini sürmesinden sonra Manchester'ın merkezi Piccadilly tren istasyonu kapatıldı.

BEBEK KATİLİ ABDULLAH ÖCALAN POSTERLERİ İLE TAŞKINLIK ÇIKARDILAR

Yerel haber sitelerinin taşıdığı görüntüler, protestocuların pistlere tırmanma gösterdiğini gösterdi. YPG ve PKK terör örgütünün hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın yüzü ile Türkiye karşıtı sloganlar atıyor ve bayraklar taşıyorlardı.

Ülkenin dört bir yanı aksamadan etkilendi, çünkü hizmetler o akşam geç saatlere kadar sürdürülemedi.

Stockport ve Leeds'teki tren hizmetleri de protesto nedeniyle etkilendi.

İngiliz Ulaştırma Polisinin müfettişi Mark Cleland şunları söyledi: "Bu öğleden sonra gerçekleşen olaya karışanlar, tutuklama ve kovuşturma amacıyla yoğun soruşturmaya tabi tutulacak."

PKK taraftarları da bu hafta sonu Almanya'da gösterilere sahne oldu ve şiddet olaylarına dönüşerek Duesseldorf havaalanında yaralandı.

ABD, 2001'den beri PKK'yı terörist bir örgüt olarak listelemiş olsa da, Suriye'deki PYD ve YPG bölgesi istede yer almıyor.

Geçen yıl Henry Jackson Society tarafından hazırlanan bir raporda İngiliz hükümetinin PYD / YPG'yi terör örgütleri listesine eklemesi yönünde çağrıda bulundu.