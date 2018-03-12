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Yanlışlıkla atılan o fotoğraf bir çocuğun hayatını kurtardı!

Hayat tesadüflere gebe. isimli bir kadın, arkadaşına atacağı mesajı yanlışlıkla 6 çocuk babası 'a gönderdi. Peki sonra ne mi oldu?

Giriş Tarihi: 12.3.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 15:46
Yanlışlıkla atılan o fotoğraf bir çocuğun hayatını kurtardı!

TESADÜFÜN SONUÇLARI...

isimli bir adam, evde çocuklarıyla vakit geçirirken hiç tanımadığı bir kadından mesaj aldı ve esprili bir dille mesajı yanıtladı... Ancak verdiği bu yanıtın çocuğunun hayatını değiştireceğinden habersizdi...

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Yanlışlıkla atılan o fotoğraf bir çocuğun hayatını kurtardı!
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