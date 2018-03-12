Yanlışlıkla atılan o fotoğraf bir çocuğun hayatını kurtardı!
Hayat tesadüflere gebe. Sydney isimli bir kadın, arkadaşına atacağı mesajı yanlışlıkla 6 çocuk babası Tony Wood'a gönderdi. Peki sonra ne mi oldu?
Giriş Tarihi: 12.3.2018 15:40Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 15:46
TESADÜFÜN SONUÇLARI...
Tony Wood isimli bir adam, evde çocuklarıyla vakit geçirirken hiç tanımadığı bir kadından mesaj aldı ve esprili bir dille mesajı yanıtladı... Ancak verdiği bu yanıtın çocuğunun hayatını değiştireceğinden habersizdi...