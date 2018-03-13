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ABD 'ndan Tillerson açıklaması

ABD Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşarı Steve Goldstein, ABD Başkanı 'ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u görevden almasına ilişkin "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve (görevden alınmasının) sebebini bilmiyor." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 18:10 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 18:11
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Tillerson açıklaması

Tillerson'a Afrika ziyaretinde eşlik eden Müsteşar Goldstein, yazılı açıklama yaptı.

Goldstein, Bakan Tillerson'un görevde kalmayı istediğini belirterek, "Mevkidaşlarıyla çok iyi ilişkiler kurmuştu ve bundan zevk alıyordu. ndaki görev arkadaşlarını özleyecek." ifadelerini kullandı.

Tillerson'un neden görevden alındığını bilmediğini ifade eden Goldstein, "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve (görevden alınmasının) sebebini bilmiyor fakat kendisine hizmet etme imkanı verilmesinden dolayı memnun. Bu göreve çağrılmış olmanın kutsal olduğunu düşünüyor ve pişman değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı , Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Tillerson açıklaması
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