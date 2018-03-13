ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Tillerson açıklaması

Tillerson'a Afrika ziyaretinde eşlik eden Müsteşar Goldstein, yazılı açıklama yaptı.

Goldstein, Bakan Tillerson'un görevde kalmayı istediğini belirterek, "Mevkidaşlarıyla çok iyi ilişkiler kurmuştu ve bundan zevk alıyordu. Dışişleri Bakanlığındaki görev arkadaşlarını özleyecek." ifadelerini kullandı.

Tillerson'un neden görevden alındığını bilmediğini ifade eden Goldstein, "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve (görevden alınmasının) sebebini bilmiyor fakat kendisine hizmet etme imkanı verilmesinden dolayı memnun. Bu göreve çağrılmış olmanın kutsal olduğunu düşünüyor ve pişman değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.