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'nde Müsteşarın görevine son verildi

illerson'un görevden alınmasının ardından ABD Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşarı Goldstein'in de görevine son verildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 21:08
ABD Dışişleri'nde Müsteşarın görevine son verildi

Bakanı Rex 'un görevinden alınmasının ardından kendisiyle seyahatinde olan Müsteşar Goldstein'ın da görevine son verildi.

Goldstein, görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada "Benim için bir onurdu. Hayatımın bundan sonraki kısmında biraz dinleneceğim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, 'dan iki farklı kaynak, Goldstein'in alınmasının sebebinin, Tillerson'un görevden alınmasından sonra yaptığı açıklama olduğunu belirtti.

Goldstein, Tillerson'un görevine son verilmesinin hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve (görevden alınmasının) sebebini bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı , Rex Tillerson'u görevinden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı () Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.

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ABD Dışişleri'nde Müsteşarın görevine son verildi
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