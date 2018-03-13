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'nın konvoyunun geçişi sırasında patlama!

Şeridi'nde Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 12:02
Filistin Başbakanı'nın konvoyunun geçişi sırasında patlama!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'de Başbakan Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında önce patlama, ardından silah sesi duyuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Kısa bir ziyaret için bu sabah Gazze Şeridi'ne gelen Hamdallah'a, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec eşlik ediyor.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Hamdallah, Gazze Şeridi ziyareti sırasında meydana gelen patlamadan yara almadan kurtuldu.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı kaynakları ise patlama sesinin konvoydaki bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu oluştuğunu öne sürdü.

Filistin yönetimi, söz konusu patlamanın sorumluluğunun ise Hamas'a ait olduğunu iddia etti.

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Filistin Başbakanı'nın konvoyunun geçişi sırasında patlama!
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