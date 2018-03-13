Nepal’de uçak kazası: 49 ölü

Nepal
'in başkenti Katmandu
'da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının Uluslararası Tribhuvan Havalimanı'nda düşmesi sonucu 49 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'in başkenti Dakka'dan havalanan US-Bangla Havayolu'na ait uçaktaki 22 kişinin de yaralı olduğu açıklandı.
Yaralıların ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldüğü aktarıldı. Fransız AFP haber ajansına konuşan polis sözcüsü Manoj Neupane, "31 kişi olay anında, 9 kişiyse kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" diye konuştu. Cesetlerin ve yaralıların, uçak enkazı kesilerek çıkarıldığı belirtiliyor.
Yerel medya kaynaklarına göre 67 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu Bombardier marka Dash-8 tipi uçak, inişe geçtiği sırada Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda yerel saatle 14.20'de düştü. Havayollarının BS211 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçak, yere düşer düşmez alev aldı.
Uçağın hangi nedenden düştüğüyse henüz açıklanmadı. Ancak havalimanı yetkilileri, uçağın inişe geçtiği anda "kontrolde olmadığını" belirtiyor. Görgü tanıklarıysa uçağın inmek için ikinci denemesinde yere çakılarak alev aldığını aktardı. Yolculardan 33'ünün Nepalli, 32'sinin Bangladeşli, birinin Çinli ve birininse Maldivler'den olduğu bildirdi.