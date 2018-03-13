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'dan kritik S400 açıklaması

Devlet Başkanı 'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, 'nin isteği üzerine bu ülkeye teslimatına ilişkin anlaşmayı daha hızlı hayata geçireceklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 20:44 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 02:10
Rusya'dan kritik S400 açıklaması

Kojin Rossiya 24 televizyonuna verdiği röportajda, 'ye teslim edilecek bataryalarına ilişkin olarak, "Kontrat imzalandı, şu anda hayata geçiriliyor. Türk tarafı, kontratın hayata geçirilmesinin hızlandırılması istediğini ifade etti" dedi.

"Kontratın hayata geçirilmesi konusunda onlarla (Türkiye) orta yolda buluştuk" diye devam eden Kojin, "Kontrat, sanıyorum ki, 2020 başında hayata geçirilmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'nin kontrat kapsamında 4 adet S-400 bataryası için 'ya 2.5 milyar dolar ödediği açıklanmıştı. Bu miktarın bir kısmının Rusya'dan kredi ile ödendiği de belirtilmişti.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa 30 kilometre olan bu sistem ayrıca her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye sahip ilk ülkesi olacak.

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Rusya'dan kritik S400 açıklaması
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