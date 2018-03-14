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İbadi'den "mezhepçilik ve ırkçılık" uyarısı

Başbakanı İbadi, ülkede tehlike arz eden mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerini söyledi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:33
İbadi'den mezhepçilik ve ırkçılık uyarısı

Başbakanı Haydar el-İbadi, mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerini belirtirken, yolsuzluğun da "terörizmden daha tehlikeli" olduğunu söyledi.

İbadi, Hristiyanların çoğunlukta olduğu 'un Bartılla kasabasında, "Musul Ovası sakinleri arasında birlikte yaşam atmosferine teşvik" adı altında düzenlenen konferansa katılarak bir konuşma yaptı.

IRAK GEÇMİŞTE MEZHEPÇİLİK VE IRKÇILIKTAN BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ

Farklı din ve etnik kökenden toplulukların barış içinde bir arada yaşamasının önemini vurgulayan İbadi, Irak'ın geçmişte mezhepçilik ve ırkçılıktan büyük acılar çektiğini, ülkenin bu yüzden iç savaşa sürüklendiğini hatırlattı.

Ülkede tehlike arz eden mezhepçilik ve ırkçılığı reddettiklerinin altını çizen İbadi, Irak üzerinde başka bir tehdit unsuru olarak yolsuzluklar konusuna da değindi.

YOLSUZLUK TERÖRİZMDEN DAHA TEHLİKELİ

Irak Başbakanı İbadi, "Yolsuzluk, terörizmden daha tehlikeli, çünkü görülmez bir düşman. Yolsuzluğa, üzerinde daha önce düşünülen planlarla derinden bir darbe vurmak istiyoruz ve bunun sonuçlarını da göreceğiz." diye konuştu.

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İbadi'den "mezhepçilik ve ırkçılık" uyarısı
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