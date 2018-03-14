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'de İranlı 5 milis öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup 5 milisin 'deki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 09:43
Suriye'de İranlı 5 milis öldürüldü

Devrim Muhafızları'na yakın "defapress.ir" adlı internet sitesinin haberine göre, İran'a göç etmiş Afgan milislerden kurulan Fatimiyyun Tümeni'ne mensup 5 kişi 'deki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

Haberde milislerin Suriye'nin hangi bölgesinde yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü belirtilmedi.

Seyyid Ekber Hüseyni, Muhammed İsa Ahmedi, Murteza Kerimi, Salim Seferzade ve Muhammed Gulam Muhsini adlı 5 milisin İran'ın çeşitli kentlerinde defnedileceği aktarıldı.

Devrim Muhafızları bünyesinde Suriye'ye gönderilen İranlı milislerin yanı sıra Afgan milislerden oluşan Fatimiyyun Tümeni ile Pakistanlılardan oluşan Zeynebiyyun Tugayı da rejimi saflarında savaşıyor. Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda İran'ın kaybı 2 bin 400'ü aştı.

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Suriye'de İranlı 5 milis öldürüldü
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