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Ünlü fizikçi ölmeden önce insanlığı böyle uyarmıştı!

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra bilimi herkesin anlayacağı bir dille de anlatması 'i dünya çapında tanınır bir isim haline getirdi. Hawking sık sık yaptığı açıklamalarla insanlığın geleceğine dair tahminlerini ve öngörülerini paylaşıyordu. İşte Hawking'in insanlığı uyardığı konular...

Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 14:42
Ünlü fizikçi Stephen Hawking ölmeden önce insanlığı böyle uyarmıştı!

21 YAŞINDA ALS HASTALIĞINA YAKALANDI

İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü , 76 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim verdi. Yayınladıkları açıklamada, "Onu sonsuza kadar özleyeceğiz" dediler.

Albert Einstein'dan sonra dünyanın en önemli fizikçisi olarak görülen Stephen Hawking, Oxford'ta fizik, Cambridge'de evrenbilimi eğitimi aldı. Kuantum fiziği ve karadelikler ile ilgili araştırmalar yapan Hawking, 21 yaşında sinir sistemini felç eden ALS hastalığında yakalandı.

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Ünlü fizikçi Stephen Hawking ölmeden önce insanlığı böyle uyarmıştı!
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