Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Cinsel tacizde bulunan iki kayakçıya ağır ceza

Cinsel tacizde bulunan iki kayakçıya ağır ceza

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Güney Kore'yi temsil eden kayakçılar takım arkadaşlarına cinsel tacizde bulundu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:40
Cinsel tacizde bulunan iki kayakçıya ağır ceza

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Güney Kore'yi temsil eden kayakçılar Choi Jae-woo ve Kim Ji-hyun, iki kadın takım arkadaşına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle ömür boyu men cezası aldı.

Güney Kore Kayak Federasyonu, Serbest Stil Kayak Dünya Kupası'nın 3-4 Mart tarihlerindeki Japonya ayağında, kendileriyle içki içmeyi reddeden iki kadın takım arkadaşına cinsel tacizde bulunan Choi Jae-woo ve Kim Ji-hyun'u, ömür boyu men etti.

İki kadın sporcu, olay hakkında soruşturma başlatılması talebiyle polise şikayette bulundu.

Ceza alan 2 sporcu, ülkelerinin 9-25 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yaptığı PyeongChang 2018'de, serbest stil kayak erkekler mogul kategorisinde yarışmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinsel tacizde bulunan iki kayakçıya ağır ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN