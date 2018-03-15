Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Einstein’ın kemanı satıldı

Einstein’ın kemanı satıldı

Nobel ödüllü fizikçi Einstein’ın Princeton Üniversitesi’ndeki bir hizmetlinin oğluna hediye ettiği kemanı 516 bin dolara el değiştirdi

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018
Einstein’ın kemanı satıldı
Nobel ödüllü Alman fizikçi Albert Einstein'ın kemanı 516 bin 500 dolardan (yaklaşık 1 milyon 994 bin TL) satıldı. New York merkezli Bonhams Müzayede Evi tarafından satışa sunulan keman, tahmini fiyatının üç katına alıcı buldu. Orijinal keman, 1933'te Harrisburg Senfoni Orkestrası'nın bir üyesi olan Oscar Steger tarafından yapılmış ve bilim insanına hediye edilmişti. Einstein daha sonra kemanı Princeton Üniversitesi'nde çalıştığı dönem okulda hizmetli olarak görev yapan Sylas Hibbs'in oğluna verdi. Keman, o zamandan beri Hibbs'in ailesinde bulunuyordu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Einstein’ın kemanı satıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN