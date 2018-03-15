Einstein’ın kemanı satıldı

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Nobel ödüllü Alman fizikçi Albert Einstein'ın kemanı 516 bin 500 dolardan (yaklaşık 1 milyon 994 bin TL) satıldı. New York merkezli Bonhams Müzayede Evi tarafından satışa sunulan keman, tahmini fiyatının üç katına alıcı buldu. Orijinal keman, 1933'te Harrisburg Senfoni Orkestrası'nın bir üyesi olan Oscar Steger tarafından yapılmış ve bilim insanına hediye edilmişti. Einstein daha sonra kemanı Princeton Üniversitesi'nde çalıştığı dönem okulda hizmetli olarak görev yapan Sylas Hibbs'in oğluna verdi. Keman, o zamandan beri Hibbs'in ailesinde bulunuyordu.