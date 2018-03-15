İngiltere'den çok sert açıklama: Rusya çekip gitmeli, çenesini kapamalı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, 23 Rus diploamatı sınırdışı etmelerine Moskova'nın olası misillemesi hakkında konuşurken ''Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı'' dedi.

ESKİ RUS AJANIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DÖRT ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı ise İngiliz Savunma Bakanı'nın gösterdiği tepkinin İngiltere'nin endişeli ve saklayacağı bir şeyler olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Öte yandan, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD ortak bir yazılı açıklamada, eski Rus ajanının ölümünün İngiltere'nin bağımsızlığına yönelik bir eylem olduğu ifadesi yer aldı.

1995'te MI6 tarafından devşirilmiş 66 yaşındaki eski Rus askeri istihbarat (GRU) albayı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngitere'de sinir gazıyla zehirlenmesi vakasında İngiltere ve Rusya arasında son yılların en büyük siyasi krizi yaşanıyor.

ULUSLARARASI HUKUKU AÇIK BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİYOR

Açıklamada, "Biz; ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri, Sergei ve Yulia Skripal'e 4 Mart 2018'de Büyük Britanya'daki Salisbury'de düzenlenen saldırıya iğrenerek bakıyoruz. Rusya tarafından geliştirilmiş askeri tip sinir gazı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Avrupa'da saldırı amacıyla kullanıldı. Büyük Britanya'nın egemenliğine yönelik bu saldırı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ve uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ediyor. Hepimizin güvenliğini tehdit ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, dört ülke de Rusya'nın Novichok sinir gazı programını Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün denetimine açması için çağrıda bulundu.