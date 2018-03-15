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Suriye’nin dramı sekizinci yılına girdi

Suriye’de barışçıl olarak başlayan gösterilerin kanlı savaşa dönüşmesinin üzerinden 8 yıl geçti. 511 bin kişinin öldüğü ülkede rejim hâlâ saldırıyor

ÖMER FARUK GÖRÇİN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018
Suriye’nin dramı sekizinci yılına girdi

Beşar Esad yönetimine karşı barışçıl gösterilerle başlayan ve kısa süre içinde iç savaşa dönüşen Suriye'deki olaylar bugün sekizinci yılına girdi. 15 Mart 2011'de, duvar yazısı yazdıkları gerekçesiyle tutuklanan çocukların serbest bırakılması için toplanan kalabalığa Suriye ordusunun ateş açmasıyla başlayan savaş, yedi yılda kanlı bir tablo oluşturdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre bu süre boyunca en az 511 bin kişi yaşamlarını yitirdi. Sivil kayıpların yüzde 85'i rejim ve müttefikleri tarafından gerçekleştirildi. Savaştan önceki nüfusunun 22 milyon olan ülkede 12 buçuk milyon kişi evleritden oldu. Birleşmiş Milletler kararlarının aksine savaş sürüyor. Rejimin saldırılarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta'da, 18 Şubat'tan beri bin 100'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Suriye’nin dramı sekizinci yılına girdi
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