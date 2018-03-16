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BM Cenevre Ofisi çalışanlarından grev

Grev nedeniyle İnsan Hakları Konseyi'nin 37. Oturumu ertelendi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 10:24
BM Cenevre Ofisi çalışanlarından grev

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi çalışanları, kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için bugün tam gün grev yapacak.

BM çalışanlarının kendi aralarında yaptığı oylamada binden fazla kişi grevden yana tavır koyarken, 200 kişi buna karşı çıktı.

GREV NEDENİYLE BİRÇOK TOPLANTI VE PANEL İPTAL EDİLDİ

Grev nedeniyle bugün, 26 Şubat'ta başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu'nun toplantıları gelecek haftaya ertelenirken, BM bünyesindeki birçok önemli konferans ve panel de iptal edildi.

BM'nin kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için yapılacağı belirtilen greve, Cenevre Ofisinde çalışan 9 bin 500 personelin çoğunun katılması bekleniyor.

BM Cenevre Ofisi çalışanları maaşlarında yüzde 5 kesinti yapılmasına uzun süredir tepki gösteriyordu.







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BM Cenevre Ofisi çalışanlarından grev
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