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Çavuşoğlu'ndan FETÖ ağzıyla konuşan gazeteciye sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında terör destekçisi bir provokatörün sorusuna tokat gibi bir cevap verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermeyeceğini belirterek provokasyonu engelledi.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 12:46
Çavuşoğlu'ndan FETÖ ağzıyla konuşan gazeteciye sert tepki!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantı sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif beraber ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve İsviçre'de FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen bir iş adamının kaçırılması girişimiyle ilgili soru soran ve yerel bir gazeteci olduğunu iddia eden şahsa tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan terör destekçisi provokatöre tokat gibi cevap!

"BU AĞZA CEVAP VERME GEREĞİ DUYMAM"

Çavuşoğlu, "Kim olduğunuzu bilmiyorum ama sorduğunuz soruda sizi FETÖ'cü gibi gördüm. Bu ağza cevap verme gereği duymam. Biz Afrin konusunda gerekli açıklamaları yaptık" dedi.

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Çavuşoğlu'ndan FETÖ ağzıyla konuşan gazeteciye sert tepki!
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