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Alman Bakan’dan ırkçı savunma

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Alman Bakan’dan ırkçı savunma
Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını savundu. Seehofer, Bild gazetesine verdiği röportajda, ülkesinin Hıristiyanlıkla şekillendiğini ifade etti. Buna, pazar günlerinin tatil olması, Hıristiyan dini günler ile Paskalya ve Noel gibi ritüellerin dahil olduğunu belirten Seehofer, "İslam, Almanya'ya ait değil. Ancak ülkedeki Müslümanlar Almanya'ya ait" dedi. Bakanın bu tepki toplayan açıklamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise şunları kaydetti: "Almanya'da 4 milyon Müslüman yaşamaktadır. Ve burada dinlerini yaşıyorlar. Yani Müslümanlar da Almanya'ya ait ve böylece dinleri olan İslam da."
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Alman Bakan’dan ırkçı savunma
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