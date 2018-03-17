İsrail'in "büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması" çağrısına Filistin'den tepki

Filistin, İsrail'in çeşitli ülkelere yaptığı "Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları" çağrısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti

Filistin hükümeti, İsrail'in çeşitli ülkelere yaptığı "Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları" yönündeki çağrıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

İSRAİL YÖNETİMİ BÜYÜKELÇİLİKLERİNİ KUDÜS'E TAŞIMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

Filistin Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları için İsrail yönetiminin çeşitli ülkelerle iletişime geçtiği ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu" ifade edildi.

Bu adımın İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kudüs konusundaki kararlarını ihlal ettiğinin ispatı olduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail siyasi terör uyguluyor." ifadelerine yer verildi.

KUDÜS İŞGAL ALTINDA BİR ŞEHİR

Açıklamada ayrıca, tüm ülkelere Kudüs'ün işgal altında bir şehir olduğu statüsüne saygı duyma ve bu konudaki kararlara uyma çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales de Tel Aviv Büyükelçiliklerini mayıs ayında Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.