Kamerun'da 30'u üniversitesi öğrencisi 40 kişi kaçırıldı

Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma Bakari ise rehineleri bulmak için çalışma başlattıklarını duyurdu. Yerel kaynaklar, kaçırılan kişilerin, 2 Mart'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya teşekkür mitingine katılanlar olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, ayrılıkçıların kurduğu Ambazonya Defans Gücü, kaçırılma anına ait videoları sosyal medyadan paylaştı.

MASKELİ VE SİLAHLI KİŞİLER...

Görüntülerde yüzü maskeli ve silahlı kişiler rehineleri otobüsten indirirken, "Sizi o mitinge katılmamanız için uyarmıştık fakat dinlemediniz, şimdi Paul Biya gelsin de sizi kurtarsın." şeklinde tehditler savuruyor.

Diğer bir görüntüde ise kaçırılanların çıplak şekilde bir ormanda tutulduğu görülüyor.

ANGLOFON KRİZİ

Kasım 2016'dan bu yana Kamerun'un Anglofon bölgesinde, hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri İngilizce konuşulan bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesi üzerine gösteriler düzenlenmişti. Hükümet ise protestoları, kargaşa çıkarmaya yönelik ve ölümle cezalandırılabilecek birer eylem olarak değerlendirildiğini açıklamıştı.

SEMBOLİK BİR DEVLET KURMUŞLARDI

Ayrılıkçılar daha da ileri giderek, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da, 1 Ekim'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devletin kuruluşunu ilan etmişlerdi.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda onlarca asker ve polis hayatını kaybetmişti.

Kamerun devleti, hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe ve beraberindeki 60'a yakın kişiyi ocak ayında Nijerya'da yakalamış ve ülkeye getirmişti.

Bölgede sıklıkla düzenlenen protestolar nedeniyle kuzeybatı ve güneybatıdaki okullar Kasım 2016'dan bu yana kapalı tutuluyor.