Haberler Dünya Haberleri New York'ta büyük tören... Hahamlarına böyle veda ettiler

New York'ta büyük tören... Hahamlarına böyle veda ettiler ABD'nin New York şehrinde 95 yaşında hayatını kaybeden ünlü Haham Mordechai Hager'ın cenaze törenine on binlerce kişi katıldı

Giriş Tarihi: 17.3.2018 14:42