Türkiye-Kuveyt ilişkileri

Kuveyt'in Ankara büyükelçisi El-Zevavi, "Kuveyt'in bölgedeki rolü Türkiye'nin ki ile örtüşüyor"

"TÜRK-KUVEYT İLİŞKİSİ BİRÇOK AÇIDAN BAŞARILI OLMASI İÇİN TEMEL DESTEKLERE SAHİP"

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari El-Zevavi, Türk-Kuveyt ilişkisinin birçok açıdan başarılı olması için temel desteklere sahip olduğunun altını çizerek, "Kuveyt'in bölgedeki rolü Türkiye'nin birçok konudaki politikaları ile örtüşüyor.

Doğal olarak bazı konularda farklı görüşlerimiz oluyor ve bu farklılıkları iki taraf anlayışla karşılıyor. Bu da ilişkimizi daha da sağlıklı yapıyor" dedi. Büyükelçi El-Zevavi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleşen 'Türkiye-Körfez ilişkileri paneli' sonrasında Türkiye-Kuveyt ilişkilerini SABAH'a değerlendirdi.

"İPEK YOLU ÜLKELERİMİZİN REFAHINI GELİŞTİREBİLİR"

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İki ülkenin hedefi aynı olduğunun altını çizen El-Zevavi, "İki ülke, sorunlarını barışçıl yöntemlerle çözmek için büyük çaba sarf ediyor" diye konuştu. İpek Yolu'na da değinen Büyükelçi El-Zevavi, "İpek Yolu hem Kuveyt için hem de bölge için çok faydalı olacaktır. Ülkelerimizin refahını geliştirebilir" şeklinde konuştu.