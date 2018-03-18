Avrupa’daki Türkler yalnız değil

BUGÜN NELER OLDU

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Almanya'da arka arkaya gelen cami saldırılarının Zeytin Dalı Operasyonu ile artmaya başladığına dikkat çekerek, bunun yeni bir eylem şekli olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının yalnız olmadığını belirtip onlara destek olacak 500 avukata eğitim verildiğini söyledi. Türk STK'ların da saldırıya uğradığını kaydeden Çavuşoğlu, saldırılar karşısında Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli tüm girişimleri yaptığını, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları'nın da ayrı bir çalışma yürüttüğünü aktardı.Cami saldırılarının, kilise veya sinegoga yapılan terör saldırıları gibi algılanması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın Türk vatandaşlarının daima yanında olduğunu belirterek şöyle devam etti:"Yalnız değiller, yanlarındayız. Devletin normalde saldırıyı gerçekleştiren kişileri bulup cezalandırması lazım. Devlet hareket etmiyorsa, saldırıya maruz kalanlar şikayetlerini yapacaklar. Tehdit, şantaj, haraç, artık bunlarla ilgili ne yapılabiliyorsa, bütün hukuk yolları devreye girecek."