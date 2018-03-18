Filistin yönetimini, ABD'nin planına "şüpheli projeler" diyerek rest çekti

Filistin halkının ortaya koyduğu mücadeleyle ilkelerinden vazgeçmediğine vurgu yapan Ebu Rudeyne, "Komplolar veya Filistin davasının yok etme çabaları, uluslararası hukuk çerçevesinde meşru haklarına ve ilkelerine bağlı olan Filistin halkının ortaya koyduğu mücadele karşısında yok olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, halkın Filistin yönetimine bağlı olduğunu belirterek, ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını reddettiklerini şu sözlerle aktardı:

"Bu bir imtihan değil, bilakis tercihtir. Halkımızın tercihi açık ve nettir. O da tarihsel liderliğine (Filistin yönetimi) bağlılığıdır. Halkımız bu duruşuyla dünyaya, ister sahada ister siyasi arenada olsun, kendi söylem ve isteklerinin her şeyden daha önemli olduğunu bir kez daha ispat etmiştir."

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da geçen perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ayrı bir devlet kurmaya hazırlandığını iddia etmişti.

GÖRÜŞMELER, İSRAİL'İN TUTUMU YÜZÜNDEN 2014'TE DURMUŞTU

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

ABD'NİN "YÜZYILIN ANLAŞMASI" PROJESİ

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Mısır ise bu tür iddiaları yalanlıyor.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması ve Yahudi yerleşim yerlerinin yüzde 10'unun ilhakı gibi Filistinliler için ağır şartlar taşıyan plan Filistinli taraflarca benimsenmemişti.

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat daha önce, ABD'nin İsrail ve Filistinlilere sunmayı planladığı ifade edilen "yüzyılın anlaşması"nın ana hatlarıyla ortaya konulduğu 13 maddelik bir "siyasi rapor" hazırlamıştı.

Raporda, anlaşmanın ilk maddesinin, "Kudüs'ün İsrail başkenti olarak tanınması ve Washington Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" olduğunu kaydeden Ureykat, ikinci maddenin ise Trump yönetiminin Filistin devleti için 1967 sınırlarında, Kudüs'ün dış mahallelerinde (yaklaşık 6 kilometre dışında) bir başkent ihdas etmesi olduğunu belirtmişti.