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ABD ve iki Kore'nin yetkilileri Finlandiya’da bir araya gelecek

ABD, Güney Kore ve Kuzey Kore yetkilileri nükleer silahlanmanın önüne geçilmesi için Finlandiya’da bir araya gelecek.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 16:16
ABD ve iki Kore'nin yetkilileri Finlandiya’da bir araya gelecek

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'nın CNN'e yaptığı açıklamada, toplantıda Güney Kore devlet yetkililerinin yanı sıra nükleer silah uzmanlarının da yer alacağı duyurulurken, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kimmo Lahdevirta görüşmeler sırasında ABD'den devlet yetkilisi olmayan katılımcıların yer alacağını söyledi.

ABD'DEN KATILACAK OLANLAR DEVLET YETKİLİSİ DEĞİL
Görüşmelerle ilgili detaylar henüz paylaşılmazken, ABD'den katılacak olan yetkililerin devlet yetkilisi olmama sebebinin Kuzey Kore'nin resmi olarak ABD'yi tanımıyor oluşu olduğu söylendi.

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ABD ve iki Kore'nin yetkilileri Finlandiya’da bir araya gelecek
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