"Afrin'deki başarı domino etkisi yaratacak"

SETA Dış Politika Araştırmacısı Acun: "Afrin'deki başarılı harekatın domino etkisiyle PKK'nın elinde olan diğer bölgeleri vuracağı çok açık. Bir defa her şeyden öte, PKK'nın ciddi bir askeri güç olmadığı, sadece Amerika'nın desteğiyle ayakta durduğu algısı pekişecek" "PKK tahakkümünde yaşayan Münbiç başta olmak üzere Fırat'ın doğusundaki Arap aşiretleri de mobilize olmaya başladılar. Artık Araplar, PKK'ya karşı isyan etme noktasına geldi"

"ARAPLAR, PKK'YA KARŞI İSYAN ETME NOKTASINA GELDİ"

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesinin domino etkisi yaratacağını ve Münbiç başta olmak üzere Fırat'ın doğusundaki Arap aşiretleri de harekete geçireceğini söyledi.

Acun,Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla önemli bir adım atıldığını belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ BÖLGEYİ TERK ETMEK ZORUNDA

TSK'nın operasyon öncesi çok iyi hazırlık yaptığını ve harekatı başarılı şekilde gerçekleştirdiğini dile getiren Acun, şunları kaydetti:

"Terör örgütü ciddi anlamda zayiat vererek artık sürdürülemez bir noktaya geldi. Bölgeyi terk etmek durumunda kaldılar. Burada altı çizilmesi gereken önemli bir husus da Türkiye'nin tüm Afrin bölgesindeki terörü temizlerken, bölgeyi özgürleştirirken kesinlikle sivilleri hedef almamış olması ve kentleri yıkılmaktan koruyarak bu temizlik harekatını yapmış olmasıdır.

Önümüzde Amerika ve Rusya'nın Musul, Rakka, Deyrizor'da gerçekleştirdiği, halen Guta'da devam eden harekat örnekleri var. Buralarda ciddi sivil katliamı yaşanırken, kentler yok edilirken Türkiye, tam tersine yok edici bir güç değil, adeta inşa edici bir güç olarak Afrin'e girdi. Sadece terör unsurları temizlendi ve kentler yıkılmadan sivil zayiat kesinlikle oluşturulmadan başarı elde edilmiş oldu.""

"PKK/YPG'NİN KAĞITTAN KAPLAN OLDUĞU GERÇEĞİNİ DÜNYA GÖRDÜ"

Acun, Afrin'in terörden arındırılmasıyla terör örgütü PKK/YPG'nin kantonları birleştirerek sözde devlet kurma ve Akdeniz'e açılma hayalinin yok olduğuna işaret etti.

TSK ve muhalifler karşısında ciddi varlık gösteremeyen terör örgütü mensuplarının iki ay olmadan bölgeyi kaybettiklerine dikkati çeken Acun, "YPG efsanesinin tamamen çöktüğünü Türkiye dünyaya göstermiş oldu. Batılı kaynaklar, Batı medyası bir algı yaratmaya çalışıyordu. Suriye'de karada mücadele eden en başarılı askeri gücün YPG olduğunu dünyaya lanse ediyorlardı ama aslında bu örgütün kağıttan kaplan olduğunu, Amerikan desteği olmadığında hiçbir anlam ifade edemediğini bir kez daha göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

"ARAPLARI PKK'YA KARŞI HAREKETE GEÇİRECEK"

Acun, Türkiye'nin Afrin'de istikrarı yeniden oluşturacağını ve bölgede yapılacak altyapı çalışmaları sonrası Türkiye ve Suriye'de mülteci konumuna düşen sivillerin bu bölgeye yerleşmelerinin sağlanacağını söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesini sürdüreceğine işaret eden Acun, Türkiye'nin ABD ile Münbiç'e yönelik görüşmeler yaptığını ve taleplerinin karşılanmaması durumunda buraya yönelik de bir askeri harekatın yapılabileceğini vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KUZEY IRAK'A DA ASKERi HAREKAT DEVAM EDİYOR

Acun, Türkiye'nin Bağdat yönetimiyle Kuzey Irak'ta eş güdümlü çok geniş bir askeri harekat planlaması yaptığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, başta Kandil olmak üzere yine bölgedeki diğer PKK kampları ve Sincar bölgesine çok kapsamlı bir harekat düzenlemeyi düşünüyor, bu bölgede de PKK'yı elimine etmeyi istiyor. Afrin'deki başarılı harekatın domino etkisiyle PKK'nın elinde olan diğer bölgeleri vuracağı çok açık. Bir defa her şeyden öte, PKK'nın ciddi bir askeri güç olmadığı, sadece Amerika'nın desteğiyle ayakta durduğu algısı pekişecek. PKK tahakkümünde yaşayan Münbiç başta olmak üzere Fırat'ın doğusundaki Arap bölgeleri ve Arap aşiretleri de şu anda mobilize olmaya başladılar. Artık Araplar PKK'ya karşı isyan etme noktasına geldi.

Bu harekatın tüm bölgelere etkisi olacak ve Türkiye adım adım Münbiç ve Irak sonrasında da Fırat'ın doğusunda kalan Suriye bölgelerinde de Haseki eyaleti başta olmak üzere Telabyat, Deyrizor'a kadar uzanan bölgede PKK'yı elimine etmek için askeri ve siyasi hamlelerine devam edecek."