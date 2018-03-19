Bu kez de “Bir Türk Kudüs’te saldırı düzenledi” yalanı

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Uluslararası yayın kuruluşları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisine yönelik bıçaklı saldırının bir Türk tarafından yapıldığına dair yalan haber geçti. İsrail medyası başta olmak üzere, BBC Türkçe ve Euronews gibi yayın kuruluşları, Filistin ve İsrail tarafından hiçbir resmi açıklamaya dayanmayan bu yalan haberi, saatlerce manşetlerde tuttu. İsrail polisinin saldırganın Filistinli olduğunu açıklamasına rağmen, BBC Türkçe, "Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan Türk öldürüldü" başlıklı haberi sitesinde tutmaya devam ederek manipülatif bir skandala imza atmış oldu. AA