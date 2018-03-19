Çin'de Xi'nin yeni dönemi, yeni ekonomik kadronun atanmasıyla başladı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in en yakın yardımcılarından Liu He, yönetimin en yüksek mevkilerinden biri olan başkan yardımcılığına getirilirken, hükümet de riskli finansman ve borç konusunda ekonominin maruz kaldığı sistemik riskleri azaltmaya çalışıyor.

Parlamentonun dün bu göreve seçtiği ve Harvard Üniversitesi'nden lisans üstü derecesine sahip olan Liu, Çin'in ABD karşısındaki ticaret fazlasını 100 milyar dolar azaltmasında ısrar eden Washington yönetimi ile son günlerde yapılan ve bir ticaret savaşının engellenmesini amaçlayan görüşmeleri yürüten kişiydi. 66 yaşındaki Liu, Harvard Üniversitesi'nden ekonomide lisans üstü derecesine sahip.

YENİ KADROLARDA BEKLENMEYEN DEĞİŞİKLİK

Yeni kadroda beklenmeyen bir değişiklik de merkez bankası olan Çin Halk Bankası'nın (PBOC) başına Yi Gang'ın getirilmesi oldu.

PBOC başkan yardımcılardan olan Yi'nin atanması, yeni regülasyon yetkileri üstlenmeye başlayan bankanın, para politikasının devamının teyidi olarak görülüyor.

Bankacılık ve sigorta sektörlerini birleştiren yeni regülasyon biriminin başına gelecek kişi ise bugün açıklanacak. Bu görev için önde gelen aday halen Çin Bankacılık Regülasyon Komisyonu'nun başında olan reformcu Guo Shuqing.

EKONOMİK ALANDA YENİLİKLER

Xi'nin ikinci beş yıllık başkanlık dönemi başlarken, bakanlıklar ve regülatör birimlerdeki verimsizliğe engel olmak ve merkez bankası ve diğer bazı regülatörlerin politika yapma yetkilerini arttırmak için gereken adımlar atılıyor. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ'de doğu Asya küresel piyasalar araştırma başkanı Cliff Tan, müşterilere ilettiği bir notta, şöyle dedi.

"Çin'de bakanlıklar devasa ve ülke çapında silolar ve derebeylikler gibidir. Bunlar asla birbirleriyle iletişim kurmaz. Dolayısıyla önemli bir işi başarmak için emirlerin tepeden aşağıya doğru gelmesi gerekir; bakanlıkların beraber çalışması ancak böyle sağlanabilir" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN DEVREDİLMEYEN BİR İKTİDARIN DEVAMINI GEREKTİRİR"

"Böyle bir yapı da, hiçbir zaman devredilmeyen bir iktidarın devamını gerektirir. Başka türlü olsa, hiçbir iş yapılamaz."

Ülkenin ekonomik sorunları hakkında çok etraflı bir anlayışa sahip olan Liu, yedi üyeli Politbüro daimi komitesinden sonra, ülkenin ikinci yetkili siyasi yapısı olan 25 üyeli Politbüro'ya geçen yıl üye seçilmişti.

Liu'nın biçimlendirdiği ve Xi'nin uygulamaya koyduğu arz yönlü reformlar, fabrikalardaki kapasite fazlasını düşürüyor ve ekonomiyi düşük değerli sanayilerden uzaklaştırıyor.

Merkez bankası başkanı olan Yi Gang da, ABD'de eğitim almış bir uzman. 2008'den bu yana başkan yardımcısı olan Yi, para ve kur politikalarını düzenleyen ve 2015 yılındaki önemli yuan devalüasyonu ile son dönemdeki sermaye kontrollerinin sıkılaştırılmasının ardındaki isim.