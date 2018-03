Facebook'ta büyük skandal! ABD seçimlerinde 50 milyon hesap...

Cambridge Analytica isimli veri ve araştırma şirketi, Cambridge Üniversitesi psikoloji profesörlerinden Dr. Aleksandr Kogan ile birlikte 'this is your digital life' (bu senin dijital yaşamın) isimli bir uygulama geliştirdi ve kullanıcı verilerini toplamak için kullandı.

VERİLER TOPLANDI VE PSİKOLOJİK AÇIDAN İNCELENDİ

The New York Times Gazetesi'ne göre, söz konusu uygulamayla 50 milyondan fazla ABD'li Facebook kullanıcısının verileri toplandı ve psikolojik açıdan incelendi.

Facebook, araştırma şirketinin kullanım şartlarını ihlal ettiğini belirterek onu ihraç ederken, söz konusu verilerin ABD Başkanlık Seçimleri'nde Trump'ın kampanyası için kullanılıp kullanılmadığının belirsiz olduğu açıklandı.

Söz konusu mahremiyet skandalını yeni bir boyuta ulaştıran ise Facebook'un onu ortaya çıkaran veri analistini sosyal ağdan yasaklaması oldu.

FACEBOOK HESABININ KAPATILDIĞINI DUYURDU

Milyonlarca kullanıcının Facebook'a verdiği ya da Facebook tarafından bir şekilde toplanmış verilerinin araştırma şirketi tarafından 'bir açıktan yararlanılarak' toplandığını iddia eden Cambridge Analytica çalışanı Christopher Wylie, skandalı ortaya çıkardığı için Facebook hesabının kapatıldığını duyurdu.

The Guardian Gazetesi, söz konusu verilerin büyük veri araçlarıyla seçmenlerin psikografik profillerini oluşturmak ve gerektiğinde manipüle edilmelerini sağlamak amacıyla toplandığını yazdı.