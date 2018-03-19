Hollanda'da başörtülü adaya ırkçı saldırı

Meclis üyeliği için yarışan Somalili başörtülü aday, seçim kampanyası sırasında ırkçı ifadelere maruz kaldı

"SİYAH MAYMUN" VE " AFRİKA'YA DEFOL GİT" GİBİ IRKÇI İFADELERE MARUZ KALDI

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, İşçi Partisinden (PvdA) Meclis üyeliği için yarışan Somalili başörtülü Ugbaad Kilincci'nin, geçen hafta Emmen kentinde yaptığı seçim kampanyası esnasında "siyah maymun" ve " Afrika'ya defol git" gibi ırkçı ifadelere maruz kaldı.

SOMALİLİ ADAY KAMPANYASINA SON VERDİ

Haberde, yapılan hakaretlere ve ırkçı ifadelere dayanamayan aday Kilincci'nin, kampanyaya son vermek zorunda kaldığı ifade edildi.

Ülkenin her tarafından sosyal medya üzerinden destek gören Kilincci, yaptığı açıklamada, hala toplumda bu tür saldırıların yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ben Emmen halkı için hizmet etmek istiyorum ama sanki buraya ait değilmişim gibi hakarete maruz kaldım. Ben burada büyüdüm ve yaşıyorum. Emmen aynı zamanda benim de kentim." dedi.

Kilincci, polise şikayet konusu hakkında henüz karar vermediğini ve düşüneceğini bildirdi.

Hollanda'da yerel seçimler 21 Mart'ta yapılacak.