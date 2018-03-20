Avustralya’da iki afet birden

BUGÜN NELER OLDU

Avustralya aynı anda iki felaketle birden uğraşıyor. Ülkenin kuzeyinde Marcus kasırgası milyonlarca dolarlık hasara yol açarken, güneyde yangınlarda 70 ev kül oldu. Kuzey Bölgesi'nin (NT) başkenti Darwin'i vuran tropikal Marcus kasırgası yüzünden, 15 bin 530 ev elektriksiz kaldı. Yerinden sökülen yüzlerce ağaç çok sayıda araca zarar verdi. Elektrik hatlarının koptuğu ve bazı yolların kapalı olduğu kentte, sabah başlayan temizlik çalışmalarına görevlilerin yanı sıra gönüllü ekipler de destek verdi. Ülkenin güneyinde Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde ise önceki gün başlayan ve halen devam eden çalılık alan yangınlarında 70 ev tamamen veya kısmen yandı. Çok sayıda çiftlik hayvanı da telef oldu. Yetkililer rüzgârın hızını kaybetmesi ile yangınların kontrol altına alınmaya başladığını aktardı.