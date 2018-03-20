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Doreen Ching'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

23 yaşındaki Malezyalı Doreen Ching'in kaç çocuğu olduğu uzun süredir sosyal medyada tartışılıyordu. Doreen Ching en son yaptığı paylaşımda ortaya koyduğu görselle doğum lekelerini paylaşarak gerçeği ortaya koydu. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 20.3.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 14:42
Doreen Ching'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Malezyalı Doreen Ching sadece 23 yaşında. Buna rağmen hayatı ve sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Doreen Ching'in hayatı da özellikle ınstagramdan yakından takip ediliyor.

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Doreen Ching'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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