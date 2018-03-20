Irak'tan Türkiye'nin sınır güvenliği talebine olumlu yaklaşım

Irak Adalet Bakanı Haydar ez-Zamili, ortak sınır güvenliği konusunda Türkiye'nin tüm taleplerine "olumlu ve iyi niyetle" yaklaştıklarını belirtti.

Irak Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zamili, Bağdat'taki bakanlık binasında Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile görüştü.

"BÖLGEDEKİ SİYASİ VE GÜVENLİK GELİŞMELERİ YENİ ANLAŞMALAR GEREKTİRİYOR"

Açıklamada Zamili'nin şu sözlerine yer verildi: "Irak hükümeti, ortak sınır güvenliği konusunda Türkiye'nin tüm taleplerine karşı iyi niyet gösterdi ve olumlu yaklaştı. Bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri yeni anlaşmalar gerektiriyor. Buna, iki komşu ülke arasında egemenlik hakları ve bölge ülkeleriyle daha önce elde edilen kazanımların tespit edilmesi de dahil."

Bakan Yardımcısı Yıldız'ın da görüşmede, Irak hükümetiyle "terörle mücadele ve iki ülke egemenliğiyle" ilgili iş birliğine hazır olduklarını söylediği aktarıldı.