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İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki bir köye düzenlediği baskında 5 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 16:46
İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e bağlı Burkin köyüne düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralanan 5 Filistinlinin Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ansızın köye baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri arbede sırasında gerçek mermi kullandı.

Öte yandan Filistinli Muhammed Atik ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, 26 yaşındaki Rami Ganim isimli bir Filistinlinin evini kuşattığını söyledi.

İsrail askerlerinin Ganim'i evden çıkardıktan sonra zor kullanarak gözaltına aldığını belirten Atik, askerlerin o esnada evin çevresinde bulunan kadınları da darbettiğini kaydetti.

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İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı
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