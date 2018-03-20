Kerkük'e bazı Kürt yetkililerin girişi engellenecek

Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, Nevruz Bayramı kutlamaları dolayısıyla kente gelip huzuru bozmayı planlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) bazı yetkililere engel olacaklarını belirtti.

Said, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, bu akşam Nevruz Bayramı ateşinin yakılması gerekçesiyle IKBY'den gelerek halkın huzur ve istikrarını bozmayı amaçlayan bazı yetkililerin Kerkük'e girişine izin vermeyeceklerini söyledi.

"GÖZ YUMULMAYACAK"

Kente girişi engellenecek isimler arasında Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) askeri sorumlularından Lahor Şeyh Cengi'nin de yer aldığını açık bir şekilde dile getiren Said, Cengi'nin dün kente gelip yerel idareye hakarette bulunduğunu, ancak buna bir daha göz yummayacaklarını, tehditlerini de kabul etmediklerini vurguladı.

Vefat eden eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani'nin yeğeni Cengi, dün çok sayıda zırhlı araçla Kerkük'teki Kürt mahallelerini ziyaret etmiş, halkın kentteki Nevruz kutlamalarına yüksek katılım göstermesini istemiş, Vali Said hakkında ise ağır sözler sarf etmişti.

16 EKİM 2017'DE BAYRAKLAR İNDİRİLMİŞTİ

IKBY bağlı Peşmerge güçleri, Kerkük'te varlık gösterdikleri 2014-2017 yılları arasında, her 21 Mart'ta Nevruz Bayramı için kentin tarihi kalesinde ateş yakıp IKBY bayrakları dalgalandırıyordu. Irak merkezi hükümetinin 16 Ekim 2017'de kentte tam kontrolü sağlamasının ardından IKBY bayrakları indirildi.

Nevruz kutlamaları dolayısıyla Kerkük'te güvenlik önlemleri artırılmış durumda.