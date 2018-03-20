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Son dakika: ABD'de okula silahlı saldırı

Son dakika... ABD'nin Maryland eyaletindeki St. Mary okulunda silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi. Okulun polis tarafından abluka altına alındığı belirtilirken, ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 16:42

USA Today'in aktardığına göre Maryland eyaletindeki Great Mills Lisesi'nde ateşli silah kullanıldı.

'St. Mary's İlçesi Devlet Okulları' adlı resmi kurumdan yapılan açıklamada okuldaki durumun kontrol altında olduğu ve kampüsün kapatıldığı duyuruldu.

?Yapılan açıklamada "Okula giriş çıkışlar kapatıldı ve durum kontrol altında. Şerif bürosu olay mahalinde" dendi. Açıklamada lisedeki öğrencilerin ailelerinin okul bölgesine gitmemesi, yakınlardaki bir başka liseye gitmeleri istendi.

Ayrıca federal bir kurum olan 'Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'ndan özel ajanların da okula doğru yola çıktığı aktarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı an itibarıyla bilinmiyor.

14 Şubat'ta Florida'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki silahlı saldırıda 17 kişinin öldürülmesi sonrası ülkede silahlanma denetimi konusundaki tartışmalar yeniden alevlenmişti.

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Son dakika: ABD'de okula silahlı saldırı
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