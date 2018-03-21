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Austin bombacısı kendini öldürdü

ABD’nin eyaletinin Austin ve San Antonio’da düzenlenen 5 ayrı nın failinin kendini öldürdüğü bildirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 16:08
Austin bombacısı kendini öldürdü

ABD'nin eyaletinin Austin ve San Antonio'da düzenlenen 5 ayrı nın failinin kendini öldürdüğü bildirildi.

SALDIRGAN PATLAYICI YÜKLÜ BİR CİHAZI PATLATARAK ÖLDÜ

Polis, Texas şehrinde seri bombalı saldırı gerçekleştiren şüphelinin öldüğünü açıkladı. ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen 5 ayrı bombalı saldırının failinin öldüğü aktarıldı. Teksas'ın Round Rock ilçesinde arabayla yol kenarına yaklaşan saldırganın patlayıcı yüklü bir cihazı patlatarak öldüğü aktarıldı. ajanlarının olay yerinde araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Saldırgan, Austin'de dört ve San Antonio'da bir bombalı saldırı düzenlemiş, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

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Austin bombacısı kendini öldürdü
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