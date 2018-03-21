Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Spehar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Akıncı Temsilcisi Spehar ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı , Birleşmiş Milletler () Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 16:19
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Spehar ile görüştü

Akıncı, temsilcisi Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de bulundu.

"BM, ADADA GÖREVİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

BM Temsilcisi Spehar, bir saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta taraflarla görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, dün de Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiğini ve bugün Cumhurbaşkanı Akıncı'yla güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Kıbrıs müzakereleri konusunda gelecek adımların ne olacağının Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına bağlı olduğuna işaret eden Spehar, BM'nin adada görevini yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Spehar ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN