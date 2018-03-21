KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Spehar ile görüştü

Akıncı, BM temsilcisi Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de bulundu.

"BM, ADADA GÖREVİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

BM Temsilcisi Spehar, bir saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta taraflarla görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, dün de Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiğini ve bugün Cumhurbaşkanı Akıncı'yla güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Kıbrıs müzakereleri konusunda gelecek adımların ne olacağının Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına bağlı olduğuna işaret eden Spehar, BM'nin adada görevini yapmaya devam edeceğini dile getirdi.