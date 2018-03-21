Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kosova meclisinde gaz bombası atıldı

meclisinde atıldı

ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturuma, muhalefet milletvekillerinin attığı gaz bombaları nedeniyle iki kez ara verildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 17:28
Kosova meclisinde gaz bombası atıldı
ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturuma, muhalefet milletvekillerinin attığı gaz bombaları nedeniyle iki kez ara verild.i Oturuma ne zaman başlanacağı henüz açıklanmadı

Kosova Meclisinde Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturum sırasında, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez attı.

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Demokratik Birliği (LDK) meclis grubunun sunduğu Kosova-Karadağ sınır anlaşmasının onaylanması hakkındaki yasa tasarısı değişikliğini oylamaya sundu.

OYLAMAYI ENGELLEMEK AMACIYLA İKİ KEZ GAZ BOMBASI ATARAK

"Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri de oylamayı engellemek amacıyla iki kez gaz bombası atarak oturuma ara verilmesine sebep oldu. İlk gaz bombasının atılmasından sonra oturuma ara verilmesiyle genel kurul salonunu terk eden milletvekilleri yaklaşık 1 saat sonra tekrar içeri girdiklerinde ikinci gaz bombası atıldı.

İkinci kez ara verilen oturumun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili dün öğleden sonra başlayan meclis genel kurul oturumu yaklaşık 9 saat sürdükten sonra gece geç saatlerde bitmiş, oylama bugüne ertelenmişti.

Kosova muhalefeti 2 yıl önce de meclis oturumunda gaz bombası kullanarak Kosova-Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasının onaylanmasına engel olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kosova meclisinde gaz bombası atıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN