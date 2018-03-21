Nijerya'da kaçırılan kız öğrenciler kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan 110 kız öğrenciden çoğunun kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya basınında yer alan haberlerde, ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesinde kaçırılan kız öğrencilerin çoğunun kurtarıldığı ifade edildi. Kurtarılan kız çocuklarının sayısı konusunda net bilgi verilmedi.

Adının açıklanmasını istemeyen Yobe polis şefi de kız öğrencilerin çoğunluğunun kurtarıldığı haberini doğruladı.

KURTULAN KIZ ÖĞRENCİLER SAĞLIK KONTOLÜNE GİDİYOR

Kaçırılan kızlardan birinin babası Mallam Musa da "Allah'a şükür ediyorum ki kızıma kavuştum. Birazdan sağlık kontrolü için hastaneye gideceğiz." dedi.

Nijerya'da 19 Şubat'ta Boko Haram tarafından Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesindeki kız okuluna baskın düzenlenmiş, baskından sonra 110 öğrencinin kaybolduğu bildirilmişti.

BOKO HARAM 2009'DAN BERİ NİJERYA'DA TERÖR EYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.