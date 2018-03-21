Son erkek kuzey beyaz gergedanı öldü

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Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı "Sudan" yaşlılık kaynaklı hastalıklar nedeniyle Kenya'da yaşamını yitirdi. Böylece teorik olarak kuzey beyaz gergedanlarının soyu tükenmiş oldu. Bununla birlikte Sudan'ın hayatta olan 27 yaşında "Najin" adlı dişi yavrusu ve onun 17 yaşındaki dişi yavrusu "Fatu" hayatta. Son kuzey beyaz erkek gergedanı Sudan için geçen sene çöpçatanlık uygulaması Tinder'da da bir yardım kampanyası çerçevesinde "Dünyanın Evliliğe En Uygun Bekarı" şeklinde bir profil sayfası da açılmıştı. Sudan'ın son anlarında ayağa kalkamadığı, kasları ve kemiklerinin zarar gördüğü, derisinde yaralar olduğu belirtildi.